В НМ ДНР рассказали о причинах отвода ВСУ своих РСЗО с линии боевого соприкосновения
Украинские войска не способны обеспечить прикрытие своей артиллерии средствами противовоздушной обороны. Поэтому они принимают решение об отводе сил с непосредственной передовой. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения. Что и делается вооруженными формированиями Украины», - приводит его слова агентство.
Ранее Баевский заявлял, что ВСУ несут серьезные потери в технике и артиллерии. Размещаемое на поле боя и на складах вооружение систематически уничтожается, а также и транспорт, осуществлявший подвоз боеприпасов.
Вместе с тем подполковник НМ ДНР сообщал о переходе ВСУ на самые дальнобойные артиллерийские системы. Практически при каждом обстреле на линии боевого соприкосновения в Донецкой республике они используют калибр 152 и 155 миллиметров.