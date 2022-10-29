Подполковник НМ ДНР заявил, что ВСУ несут серьезные потери в технике и артиллерии

Отмечено, что более всего сократило количество буксируемой артиллерии уничтожение транспорта, подвозящего боеприпасы.

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Украинские войска систематически теряют артиллерийские системы. Речь идет как о вооружении на поле боя, так и о размещаемом в складах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожается и транспорт, осуществлявший подвоз боеприпасов. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ДНР, депутат республиканского парламента Андрей Баевский.

«В результате контрбатарейной борьбы противник регулярно теряет как артиллерийские системы, так и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Также неоднократно поражался транспорт подвоза боеприпасов на марше, что, конечно же, более всего сократило количество буксируемой артиллерии, которую вооруженные формирования Украины унаследовали от СССР», - сообщил он.

Баевский добавил, что поставки западного вооружения калибра НАТО - следствие огромных потерь в артиллерии.

«То есть решение о поставках западных орудий калибра 155 миллиметров носит вынужденный характер и объясняется в первую очередь огромными потерями артиллерии противника», - подытожил подполковник НМ ДНР.

Немногим ранее Баевский рассказал, что украинские войска перешли на самую дальнобойную артиллерию. Он добавил, что с максимальных дистанций ВСУ бьют с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и HIMARS.