В стране и мире В НМ ДНР заявили о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию Марина Крижановская В частности, с дальних дистанций украинские националисты применяют РСЗО «Град» и HIMARS и дальнобойные калибры 152 и 155 миллиметров. © Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские вооруженные силы используют самые дальнобойные артиллерийские системы практически при каждом обстреле на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Преимущественно ВСУ используют калибр 152 и 155 миллиметров. С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции ДНР, депутат республиканского парламента Андрей Баевский. Его слова приводит ТАСС. «Наблюдается практически полный переход противника на артиллерийские системы калибра 152 и 155 миллиметров как самые дальнобойные. И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 "Град" и HIMARS», - сказал Баевский. Немногим ранее украинские националисты обстреляли два района Донецка 17 снарядами. Вечером 28 октября они за три часа обстреляли Донецк пять раз. Экспертное мнение и аналитика