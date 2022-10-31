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Город-крепость: как Херсон ощетинился шипами теробороны

Егор Левин
Георгий Мамсуров
01:40 31.10.2022
Линия фронта находится более чем в 50 километрах от города, территориальная оборона строит укрепления, оборудует позиции и защищает людей от украинских диверсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Херсон находится на осадном положении, украинские войска почти каждый день бьют по городу. Одна из целей для ударов - Каховская ГЭС; киевский режим хочет уничтожить дамбу, чтобы вызвать настоящую гуманитарную катастрофу, но ПВО справляются даже с массированными ракетными атаками. Кроме того, в городе действуют украинские диверсанты - в Геническом районе был задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД.

Безопасность в городе контролируют военные, Херсон постепенно превращается в крепость. Администрация области объявила о создании территориальной обороны, в которую могут вступить те, кто хочет защитить родной город.

Линия фронта находится более чем в 50 километрах от Херсона, поэтому тероборона пока занимается постройкой укреплений, оборудованием позиций и защитой людей от украинских диверсантов. Мирных жителей на правой стороне Днепра осталось немного, но все же они есть. Насильно никого не эвакуируют, помощь оказывают местные экстренные службы и волонтеры.

Спасают не только людей: помня о том, как радикалы относятся к памятникам, из города эвакуируют даже монументы - из Херсона на левый берег вывезли памятники адмиралу Ушакову и полководцу Суворову.

Город покинули уже более 70 тысяч жителей, как сообщают местные власти - эвакуация практически завершена. Причалы, на которых собирались уезжающие из города люди, опустели. Но сама переправа все еще работает, и возможность уехать все еще есть.

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