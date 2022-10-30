В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

Ирина Елагина
16:21 30.10.2022
Правоохранительным органам удалось задержать второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне.
Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Полицейские и бойцы Росгвардии задержали второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Сотрудниками Росгвардии и МВД России в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Геническом районе задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД города Херсона», - процитировало ТАСС информацию ведомства.

По данным следствия, второй фигурант - бывший сотрудник украинской полиции. В квартире у подозреваемого изъяты оружие и боеприпасы. Задержанный признался, что СБУ угрожала убить его семью, если он откажется выполнять приказы.

Напомним, что 26 октября злоумышленники атаковали здание РОВД и попытались завладеть оружием. За подготовку теракта в Херсоне задержан первый подозреваемый, у него дома нашли гранаты Ф-1 и РГН, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», пять тротиловых шашек по 400 г, а также патроны калибра 5,45 и девять миллиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:51 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
14:31 Армия
Видео
МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS
12:39 В стране и мире
Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров
11:15 В стране и мире
Посольство РФ сообщило о четырех погибших россиянках в давке в Сеуле
07:57 В стране и мире
Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех
Популярное
Видео
ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.