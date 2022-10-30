Полиция задержала второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

Правоохранительным органам удалось задержать второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне.

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Полицейские и бойцы Росгвардии задержали второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Сотрудниками Росгвардии и МВД России в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Геническом районе задержан второй подозреваемый в теракте у Днепровского РОВД города Херсона», - процитировало ТАСС информацию ведомства.

По данным следствия, второй фигурант - бывший сотрудник украинской полиции. В квартире у подозреваемого изъяты оружие и боеприпасы. Задержанный признался, что СБУ угрожала убить его семью, если он откажется выполнять приказы.

Напомним, что 26 октября злоумышленники атаковали здание РОВД и попытались завладеть оружием. За подготовку теракта в Херсоне задержан первый подозреваемый, у него дома нашли гранаты Ф-1 и РГН, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», пять тротиловых шашек по 400 г, а также патроны калибра 5,45 и девять миллиметров.