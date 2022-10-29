ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, три попали в цель

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Украинские войска нанесли удар ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, 9 ракет сбили. К сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Ранее в экстренных службах Херсона сообщили о задержании подозреваемого в нападении на здание Днепровского РОВД города. Мужчина признался, что готовил нападение по заданию Службы безопасности Украины.