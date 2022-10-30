МО РФ: матрос, обнаруживший беспилотники, атаковавшие ЧФ у Севастополя, представлен к награде

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Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов первым обнаружил беспилотники, которые 29 октября совершили атаку на корабли флота у Севастополя. Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащий заметил беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь», - сообщили в ведомстве.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.

Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов