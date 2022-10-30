Посольство РФ: две россиянки погибли в ходе давки в Сеуле

По данным местной прессы, в Сеуле в результате давки погиб по меньшей мере 151 человек.

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Во время давки в центре Сеула погибли две гражданки России. Об этом власти Южной Кореи проинформировали посольство РФ.

«По имеющейся информации, по состоянию на 11:50, в результате давки в районе Итхэвон погибли две гражданки Российской Федерации», - говорится в Telegram-канале российского посольства в Южной Корее.

Напомним, по данным СМИ, в столице Южной Кореи произошла трагедия, в результате которой погиб, по последней информации, как минимум 151 человек. На узкую улицу хлынула огромная толпа желающих принять участие в праздновании Хэллоуина. В один момент кто-то из прохожих споткнулся и упал, после чего люди стали терять равновесие и оказываться на земле один за одним.