Во Франции призвали не позволять Киеву диктовать условия завершения конфликта
Во Франции предостерегают от военной эскалации между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Бывший председатель парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш добавил, что риск прямого столкновения на украинской земле между двумя сторонами возрастает по мере угасания между ними диалога.
В интервью изданию Le Figaro на вопрос, нужно ли избегать любого прямого конфликта между Россией и НАТО, он ответил, что «помогая Украине в военном отношении, мы должны избегать прямого конфликта» между Москвой и Североатлантическим альянсом.
Вместе с тем Лелуш призвал не идти на поводу у Украины в контексте завершения военного конфликта. По его словам, та отказывается вести переговоры, а призывы к прекращению огня расценивает как госизмену.
«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться. Этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», - рассказал экс-представитель НАТО в интервью.
Он добавил, что сейчас весь Запад противостоит одной России и конфликт имеет «адскую механику» и ситуация может измениться. По его мнению, миру грозит глобальная катастрофа.
«Мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлем, чтобы подготовиться к деэскалации», - подытожил Пьер Лелуш.
Ранее члены Конгресса США от Демократической партии направляли письмо к Байдену с призывом активно вести дипломатические переговоры с Россией для скорейшего завершения конфликта на Украине.
Позже они его отозвали, заявив, что публикация послания создала обманчивое впечатление: якобы некоторые демократы не одобряют масштабную поддержку Киева Вашингтоном.