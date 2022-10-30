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Во Франции призвали не позволять Киеву диктовать условия завершения конфликта

Марина Крижановская
00:37 30.10.2022
Бывший представитель НАТО отметил, что в настоящее время весь Запад противостоит одной России и ситуация может измениться.
Во Франции призвали не позволять Киеву диктовать условия завершения конфликта
© Фото: Ken Ross Xinhua Globallookpress
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Во Франции предостерегают от военной эскалации между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Бывший председатель парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш добавил, что риск прямого столкновения на украинской земле между двумя сторонами возрастает по мере угасания между ними диалога.

В интервью изданию Le Figaro на вопрос, нужно ли избегать любого прямого конфликта между Россией и НАТО, он ответил, что «помогая Украине в военном отношении, мы должны избегать прямого конфликта» между Москвой и Североатлантическим альянсом.

Вместе с тем Лелуш призвал не идти на поводу у Украины в контексте завершения военного конфликта. По его словам, та отказывается вести переговоры, а призывы к прекращению огня расценивает как госизмену.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться. Этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», - рассказал экс-представитель НАТО в интервью.

Он добавил, что сейчас весь Запад противостоит одной России и конфликт имеет «адскую механику» и ситуация может измениться. По его мнению, миру грозит глобальная катастрофа.

«Мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлем, чтобы подготовиться к деэскалации», - подытожил Пьер Лелуш.

Ранее члены Конгресса США от Демократической партии направляли письмо к Байдену с призывом активно вести дипломатические переговоры с Россией для скорейшего завершения конфликта на Украине.

Позже они его отозвали, заявив, что публикация послания создала обманчивое впечатление: якобы некоторые демократы не одобряют масштабную поддержку Киева Вашингтоном.

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