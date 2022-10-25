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Члены Демпартии призвали Байдена начать переговоры с Россией по Украине

Марина Крижановская
03:43 25.10.2022
Однопартийцы Байдена принимают во внимание приближающуюся зиму, способную изменить ход военных действий на Украине, а также сокращение военной помощи республиканцами в случае их победы.
Члены Демпартии призвали Байдена начать переговоры с Россией по Украине
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в количестве 30 человек обратились к президенту Джо Байдену с призывом изменить его стратегию в конфликте на Украине. Они призвали начать с Россией прямые переговоры о завершении военных действий.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Отмечено, что впервые видные чиновники из партии Байдена обратились к президенту с таким призывом. В частности, в Белый дом было направлено соответствующее письмо.

Газета пишет, что это может оказать наибольшее давление на Байдена, поскольку он пытается стабилизировать внутри страны поддержку своих военных усилий.

«В это же время регион сталкивается с потенциальными зимними проблемами и республиканцы угрожают сократить помощь Украине, если они выиграют выборы в Конгресс», - сообщает издание.

Немногим ранее на самой Украине также засомневались в своей способности эффективно противостоять российским войскам с наступлением зимнего периода.

В частности, рассматриваются фактор уязвимости на земле, обнаружение беспилотниками ВС РФ благодаря следам от военной техники и горящих для обогрева костров. Также указывается и сложность ведения наступательных боев с приходом зимы.

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