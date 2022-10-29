Небензя: зерновой коридор использовался для прикрытия атаки на Севастополь

Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы, говорится в письме.

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Безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки на рейд Севастополя. Об этом говорится в письме постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василия Небензи генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу в связи с приостановкой участия России в договоренностях.

«Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы», - передает ТАСС информацию из письма.

Согласно сообщению, корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы гуманитарного коридора.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя официально уведомил генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о приостановке участия Российской Федерации в зерновой сделке после ударов Украины на базе ВМФ РФ в Севастополе. Василий Небензя направил Антониу Гутерришу письмо по ситуации вокруг черноморской зерновой инициативы.

До этого Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН в связи с атакой украинских войск на российские корабли и гражданские суда. Дмитрий Полянский заявил, что постпредство России во всемирной организации уведомило ООН о том, что Российская Федерация приостанавливает свое участия в зерновой сделке.