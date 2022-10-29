РФ запросила на понедельник заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ на российские корабли и гражданские суда

Полянский заявил, что постпредство РФ в ООН уведомило генсека всемирной организации о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней.

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Российская Федерация запросила на 31 октября заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с нападением ВСУ на корабли Черноморского флота, задействованные для обеспечения безопасности судов в рамках «продуктовой сделки». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой "черноморской инициативы", постпредство (России при ООН - прим. ред.) уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней. Кроме того, мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили о контактах с Москвой после сообщений о приостановке участия Российской Федерации в зерновой сделке. Согласно заявлению официального представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика, все стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу важнейшую гуманитарную инициативу.

До этого в МИД России заявили, что действие «продуктовой сделки» приостановлено на неопределенный срок. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, действие сделки приостановлено в связи с действиями ВСУ, которыми руководили британские специалисты.