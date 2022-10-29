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Spiegel не понял, зачем Штайнмайер оказался в подвале украинской Корюковки

Ирина Елагина
21:34 29.10.2022
Обозреватель Spiegel заподозрил участие Штайнмайера в съемках для украинской пропаганды.
Spiegel не понял, зачем Штайнмайер оказался в подвале украинской Корюковки
© Фото: Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress
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Кадры из подвала в городе Корюковка под Черниговом с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером смутили обозревателя Spiegel Томаса Фишера. Ученый-правовед, экс-председатель Уголовной палаты Федерального суда ФРГ, заподозрил участие немецкого президента в украинской пропаганде и адресовал ему несколько «неудобных» вопросов в своей колонке.

Колумнист обратил внимание на ряд нестыковок во время визита президента ФРГ на Украину и усомнился в достоверности информации о том, что из-за воздушной тревоги Штайнмайеру пришлось спуститься в бомбоубежище и там провести встречу с горожанами.

Обозревателю показалось странным, что, во-первых, во время объявленной воздушной тревоги политик оказался рядом с бомбоубежищем.

Во-вторых, эксперт удивился, что в подвальном укрытии все было подготовлено для встречи политика с местными жителями.

В-третьих, аналитик обратил внимание, что воздушная тревога ничем не закончилась: информации об атаках и авианалете на Корюковку, как и о каких-либо разрушениях в этом городе, в день визита президента ФРГ, не поступало.

Фишер назвал эти вопросы логичными и потребовал ответа от немецких властей, добавив, что хотел бы знать, кто и с какой целью инсценировали этот спектакль.

«Прошу прощения, если это звучит немного настороженно и пытливо. Не так уж и сложно ответить «нет» на все вопросы. Если бы подозрение было верным, это было бы чрезвычайно неловко, потому что федеральный президент Германии предоставил бы себя в качестве актера в пропагандистском фильме. Но это также было бы неловко для немецкой прессы, которая бы участвовала в этом», - отметил Фишер.

Напомним, что Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. В Берлине отношения лидеров Германии и Украины назвали «ухабистыми» и считают поездку политически значимой. Во время визита Штайнмайер заявил, что в отношениях России и Германии произошел эпохальный разрыв из-за специальной военной операции на Украине.

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