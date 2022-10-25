В Германии посчитали отношения президента ФРГ и Зеленского «ухабистыми»

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. В Берлине отношения лидеров Германии и Украины назвали «ухабистыми» и считают поездку политически значимой. О необъявленном визите президента Германии в Киев сообщил телеканал ZDF.

«Эта поездка - своего рода примирение двух президентов», - процитировало РИА Новости заявление представителя президента ФРГ.

Напомним, что Киев в апреле 2022 года назвал нежелательным визит президента Германии на Украину и потребовал усиления военной помощи и антироссийских санкций. Как отметил ZDF, федеральный президент посещает Украину после предыдущих дипломатических раздражений, для Германии это «политически значимая поездка».