В стране и мире Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях России и Германии Алексей Курильченко Штайнмайер заявил, что РФ и Германия сейчас «противостоят друг другу». © Фото: Michael Kappeler dpa, Globallookpress Читайте нас на: В отношениях России и Германии произошел эпохальный разрыв, виной которому стала специальная военная операция на Украине. Об этом заявил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. «Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу», - цитирует президента Reuters. Ранее Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. В Берлине отношения лидеров Германии и Украины назвали «ухабистыми» и считают поездку политически значимой. Экспертное мнение и аналитика