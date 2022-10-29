В ООН заявили о контактах с Москвой после сообщений о приостановке участия России в зерновой сделке

ООН отреагировала на заявление МИД РФ о прекращении участия России в зерновой сделке.

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ООН заявил о контактах с Москвой после сообщений о приостановке участия России в зерновой сделке. Официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление МИД РФ.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», – процитировало РИА Новости Дюжаррика.

ООН призывает «все стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Ранее МИД РФ официально заявил о приостановке участия России в реализации зерновой сделки на неопределенный срок в ответ на использование ВС Украины гуманитарного коридора для массированного авиационного и морского ударов с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.