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В МИД РФ заявили, что действие «продуктовой сделки» приостановлено на неопределенный срок

Игнат Далакян
18:17 29.10.2022
Согласно МИД РФ, действие сделки приостановлено в связи с действиями ВСУ, которыми руководили британские специалисты.
В МИД РФ заявили, что действие «продуктовой сделки» приостановлено на неопределенный срок
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская Федерация приостановит участие в продуктовой сделке на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок, - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что большую часть украинского зерна получал Европейский союз. По словам министра сельского хозяйства России, вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию.

До этого мы рассказывали, как Европейский союз открыто саботирует стамбульские договоренности по зерну. Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках стамбульских договоренностей по зерну, были задержаны за контрабанду и нарушение правил судоходства.

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