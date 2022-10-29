Минсельхоз заявил, что большую часть украинского зерна получал Евросоюз

По словам Патрушева, вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию.

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Суда с зерном с Украины направлялись в Италию, Испанию, Нидерланды, страны Европейского союза получали иногда до 100% груза вместо нуждающихся стран. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины - это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам - по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию», - сказал Патрушев.

Глава Минсельхоза также заявил, что Российская Федерация готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна. По его словам, это будет сделано, в том числе, при участии Турции.

Ранее мы рассказывали, как Европейский союз открыто саботирует стамбульские договоренности по зерну. Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках стамбульских договоренностей по зерну, были задержаны за контрабанду и нарушение правил судоходства.