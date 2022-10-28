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Нарушая правила: как ЕС открыто саботирует стамбульские договоренности по зерну

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
18:40 28.10.2022
Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках стамбульских договоренностей по зерну, были задержаны за контрабанду и нарушение правил судоходства. В МИД РФ обеспокоены подобными попытками, а также невыполнением других пунктов «Черноморской инициативы», сроки действия которой скоро истекают.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расположенный на берегах Босфорского пролива, между Мраморным и Черным морем Стамбул объединяет Европу и Азию не только географически, но и в гуманитарных соображениях. С начала работы совместного координационного центра по стамбульскому коридору прошли 390 судов с объемом продовольствия почти на девять миллионов тонн. Срок действия зерновой сделки истекает 18 ноября, и вопрос о ее продлении активно обсуждается.

«Мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, она выполняется. Плюс-минус, со своими проблемами, базово она выполняется. Но внутри этого выполнения, по итогам этого выполнения мы, конечно, наблюдаем то, что та самая мотивация, с которой и начался весь разговор о необходимости заключения сделки, о разрешении вопроса с украинским зерном, на данный момент не соответствует заявленным целям и задачам, за которыми стоит Запад. До 18 ноября мы будем определяться исходя из фактологических данных», - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Обеспокоенности российского МИД вполне обоснованны. Половина поставок, идущих в рамках «Черноморской инициативы», приходится на Евросоюз и развитые страны - Великобританию, Израиль и Южную Корею. При этом Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан получили всего 3% - корабли с их грузом попросту меняют курс на полпути.

«Так происходит потому, что подавляющая часть зерна покупается за деньги. Определенная часть зерна идет по линии продовольственной программы ООН, и оно поступает в развивающиеся бедные страны, но подавляющая часть зерна идет на мировые рынки и приобретается теми, кто готов больше заплатить. Готовы заплатить развитые страны для решения своих проблем, усугубляя продовольственные проблемы в Африке. Там не готовы платить столько, как платят развитые страны Запада», - рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

А теперь показываем, сколько и куда отправляет зерна Россия вне стамбульских договоренностей, то есть процесс без участия третьих сторон, который мы сами контролируем: порядка 10,5 миллиона тонн зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки. Так что или кто мешает «Черноморской зерновой инициативе»? И почему ключевое условие - отмена санкций на российские удобрения - не выполняется? Этой темы вчера коснулся президент.

«Ну как можно было принять решение о том, чтобы снять ограничение и запрет на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснения, что эти ограничения сняты только для стран ЕС? С ума сошли, что ли? Ну они же письменно выпустили это разъяснение, ну они же делают это. Это что, соблюдение баланса интересов? У нас 300 тысяч тонн удобрения арестовано в европейских портах. Наши компании бесплатно готовы его отдать, но не отдают», - заявил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Не разрешает вывозить зерно руководство Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Именно на их складах под замком тонны российских удобрений, и отправить их в гуманитарных целях в беднейшие страны не получается: то проблемы с проведением банковских платежей, то с оформлением страховок и получением доступа в порты. 

«Страны, которые готовы препятствовать реализации договоренностей, имели серьезные технические, дипломатические, организационные моменты для того, чтобы препятствовать этим соглашениям», - заявил профессор кафедры истории России РУДН Дмитрий Слизовский.

В Стамбуле образовалась гигантская пробка - в очереди более 100 кораблей. В российском МИД заявляют прямо: такое скопление судов создается искусственно. Главная цель - заставить наших экспертов работать быстрее и ослабить уровень контроля. По данным дипломатов, инспекторы неоднократно находили на идущих через коридор сухогрузах тайники с контрабандой. За эти и другие нарушения с августа задержаны и отстранены от рейсов более 70 кораблей.   

За скорейшее продление зернового соглашения выступают ООН и страны НАТО. А США и вовсе предлагают его расширить. В том, чтобы проект работал, заинтересованы и в Кремле - но с условием: правила должны соблюдаться, в том числе и в части снятия ограничений на экспорт российских зерна и удобрений.

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