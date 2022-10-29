Патрушев заявил, что РФ готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна

Патрушев добавил, что это будет сделано, в том числе, при участии Турции.

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Российская Федерация готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев

«Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия. Наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», - заявил глава Министерства сельского хозяйства России.

Патрушев добавил, что это будет сделано, в том числе, при участии Турции.

Ранее мы рассказывали, как Европейский союз открыто саботирует стамбульские договоренности по зерну. Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках стамбульских договоренностей по зерну, были задержаны за контрабанду и нарушение правил судоходства.