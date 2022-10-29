Китайцы восхитились анекдотом Путина о санкциях ЕС

Многие читатели заметили, что санкции Запада нанесли большой вред экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Читатели китайского портала «Гуанча» отреагировали на речь президента Российской Федерации Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о санкциях Запада.

«Семья в Германии. Сын спрашивает у папы:

- Почему так холодно?

- Потому что Россия напала на Украину.

- А мы здесь причем?

- А мы ввели санкции против русских.

- Зачем?

- Чтобы им было плохо.

- А мы что русские?», - рассказал Путин анекдот, который услышал от приятеля из Германии.

Многие читатели портала заметили, что антироссийские санкции Запада нанесли большой вред экономике, что сильно расходится с заявлениями стран Европейского союза о желании преодолеть продовольственный кризис.

«Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», - написал один из пользователей.

Другой читатель написал, что «немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград».

«Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты», - сыронизировал читатель под именем «Рэп».

Еще один комментатор с никнеймом «Боевые кролики» решил поделиться своим анекдотом.

«Отец говорит: "Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!" Его дрожащий сын спросил в ответ: "А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?», - написал он.

Напомним, что 27 октября российский лидер выступил с объемной речью на Валдайском форуме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков включил выступление Путина на «Валдае» в десятку лучших речей президента. Выступление российсикого президента и ответы на вопросы участников форума продлилось более трех часов, были затронуты темы глобального мироустройства в условиях многополярности, ситуация на Украине, отношения с Китаем и Турцией, Арменией и Азербайджаном, энергетического кризиса в Европе и другие проблемы.