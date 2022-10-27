Песков включил выступление Путина на «Валдае» в десятку лучших речей президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал речь Владимира Путина на Валдайском форуме одним из лучших его выступлений за 22 года. По мнению Пескова, выступление президента было многогранным и важным и это наверняка оценят и западные политики.

«Она не просто программная. Это такая мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная речь. Она действительно стоит того, чтобы ее анализировать. Я думаю, она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года», - заявил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что в странах Запада услышали послание российского президента, но никогда «не признаются в том, что глубоко анализируют ее».

Напомним, что сегодня Владимир Путин принял участие в итоговом заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», выступление президента и ответы на вопросы участников форума продлилось более трех часов, были затронуты темы глобального мироустройства в условиях многополярности, ситуация на Украине, отношения с Китаем и Турцией, Арменией и Азербайджаном, энергетического кризиса в Европе и другие проблемы.