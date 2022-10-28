В Венгрии заявили, что общества стран Европы расколоты из-за отношения к России

Многие в настоящее время находятся под влиянием антироссийской прессы, а многие не понимают, что происходит, считает член Валдайского клуба из Венгрии.

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Общества стран Европы переживают расколы из-за отношения к России. Такое мнение выразил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. Он добавил, что многие в настоящее время находятся под влиянием антироссийской прессы, а многие не понимают, что происходит.

«Конечно, умы размыты, потому что пресса антироссийская. Но надо много сообщений посылать в Европу, что Россия не враг. Многие просто не знают, что происходит, другие знают, но они антироссийские. Многие понимают все через западную призму, не только в связи с Россией, но и с Китаем, арабскими странами», - сказал Штир в беседе с РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия никогда не была врагом Запада. Глава государства также отметил, что Россия предлагала и по-прежнему предлагает странам Запада «жить дружно, вести диалог, укреплять доверие, а значит, и мир».