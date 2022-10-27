Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада
Владимир Путин на Валдайском форуме призвал страны Запада к миру.
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Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия никогда не была врагом Запада.
«В нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя и не считает себя врагом Запада», - подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил, что Россия предлагала и по-прежнему предлагает странам Запада «жить дружно, вести диалог, укреплять доверие, а, значит, и мир».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о высоком значении выступления Владимира Путина на Валдайском форуме.