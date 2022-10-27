В стране и мире Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада Ирина Елагина Владимир Путин на Валдайском форуме призвал страны Запада к миру. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия никогда не была врагом Запада. «В нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя и не считает себя врагом Запада», - подчеркнул Путин. Глава государства также отметил, что Россия предлагала и по-прежнему предлагает странам Запада «жить дружно, вести диалог, укреплять доверие, а, значит, и мир». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о высоком значении выступления Владимира Путина на Валдайском форуме. Экспертное мнение и аналитика