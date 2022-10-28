В стране и мире Поздравление Трампа в честь покупки Twitter Маском оказалось фейком Анастасия Бобылева Индийское новостное агентство, опубликовавшее фейковую новость, извинилось за ошибку. © Фото: Cheriss May, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Поздравление экс-президента США Дональда Трампа по поводу приобретения миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter оказалось фейком. Об этом сообщило индийское новостное агентство, распространившее новость. «Заявления Дональда Трампа о покупке Маском Twitter не было. Сожалеем об ошибке», - пишет агентство. Ранее в сети распространились слова Трампа о том, что его аккаунт могут разблокировать уже с понедельника. Фейковая новость появилась на волне обсуждения покупки Twitter Илоном Маском. Экспертное мнение и аналитика