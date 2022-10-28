Трамп поздравил Маска с приобретением Twitter и заявил, что его аккаунт скоро могут восстановить

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Экс-президент США Дональд Трамп поздравил миллиардера Илона Маска с покупкой социальной сети Twitter и сообщил, что его аккаунт в скором времени могут восстановить.

«Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим», - передает комментарий Трампа РИА Новости.

Социальная сеть заблокировала аккаунт бывшего президента, когда он отказался признать поражение на выборах 2020 года и его сторонники пошли на штурм Капитолия. После этого Трамп заявлял, что не будет пользоваться Twitter, даже если его разблокируют, и продолжит использовать свою соцсеть Truth.

Ранее сообщалось, что Маск возглавил Twitter. Генеральный директор сервиса Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал уже покинули штаб-квартиру.