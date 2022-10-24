КНДР ответила на предупредительные выстрелы Южной Кореи огнем из РСЗО

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По информации прессы, утром в понедельник КНДР выпустила 10 предупредительных снарядов из реактивных систем залпового огня в сторону соседнего государства. Таким образом, согласно данным СМИ, Северная Корея ответила Южной на также предупредительный огонь, открытый чуть ранее.

Южнокорейская сторона произвела выстрелы в ходе патрулирования вод на стыке двух стран. Военные засекли нарушение морской границы со стороны катера КНДР, на что последовала соответствующая реакция.

Северная Корея не заставила долго ждать. Как пишет Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР, уже спустя полтора часа ее армия дала аналогичный ответ Южной Корее.