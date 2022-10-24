Reuters: Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону судна КНДР

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы с связи с нарушением морской границы государств со стороны катера КНДР.

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Международная пресса сообщила об обмене предупредительными выстрелами между Северной и Южной Кореями. По сведениям СМИ, в понедельник, 24 октября, южнокорейская сторона произвела предупредительные выстрелы в ходе патрулирования вод.

Действия южнокорейских военных стали реакцией на пересечение катером КНДР морской границы двух государств. Об этом пишет Reuters.

Северная Корея, по сообщению ЦТАК КНДР, ответила уже через полтора часа. КНДР произвела пуск 10 снарядов из реактивных систем залпового огня в ответ на огонь соседей.

Ранее Южная Корея провела совместные учения с Соединенными Штатами, таким образом отреагировав на ракетные пуски со стороны КНДР в направлении Японского моря. Военные мероприятия были посвящены противодействию баллистическим ракетам.