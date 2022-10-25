Bloomberg: Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

По данным СМИ, еще несколько дней уйдет на оформление банковского кредита на 13 млрд долларов.

© Фото: Roberto Casimiro Keystone Press Agency Globallookpress

По данным Bloomberg, американский бизнесмен Илон Маск намерен в пятницу 28 октября завершить сделку по приобретению Twitter Inc. Об этом сам Макс заявил на встрече с финансовыми партнерами в режиме видеоконференц-связи.

Источник агентства сообщил, что еще несколько дней уйдет на оформление банковского кредита на 13 млрд долларов.

«Завершилось составление окончательного кредитного соглашения и идет процесс подписания документации, что является одним из последних шагов перед фактической отправкой денег Маску», - сообщило агентство.





Напомним, что в начале октября основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил возобновить сделку по приобретению социальной сети Twitter, заявив, что готов заплатить 54,2 доллара за акцию.