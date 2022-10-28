В Китае высоко оценили слова Путина о ситуации вокруг Тайваня
Президент РФ высказался о «принципе одного Китая».
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Пекин высоко оценил высказывания президента РФ Владимира Путин относительно единства Тайваня и Китая. Об этом заявил замглавы МИД республики Ма Чжаосюй.
«Мы высоко ценим позицию президента Путина. Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений», - заявил дипломат.
Ранее Путин, выступая на заседании клуба дискуссионного «Валдай», раскритиковал визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Российский лидер подчеркнул, что Тайвань, «без всяких сомнений», является неотъемлемой частью Китая, а любые визиты иностранных делегаций стоить воспринимать как провокацию.