Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 доставлены для расшифровки в институт МО

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Черные ящики с самолета Су-30, который потерпел крушение в Иркутске, были доставлены для расшифровки в Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в подмосковных Люберцах. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии.

«Оба черных ящика Су-30 - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», - сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.

Трагедия произошла 23 октября. Сообщается, что борт выполнял испытательный полет без боекомплекта. Позже в МЧС РФ сообщили о гибели двух пилотов. Среди гражданского населения никто не пострадал. По факту произошедшего в Иркутске была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы региона Игоря Кобзева.