«Ой, божечки»: первые кадры из Иркутска, где упал самолет
Воздушное судно упало на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино.
© Видео: irkdtp, VK © Фото: irkdtp, VK
В Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил о крушении самолета. По предварительным данным, воздушное судно вылетело с авиазавода.