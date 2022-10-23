В стране и мире «Ой, божечки»: первые кадры из Иркутска, где упал самолет Максим Крюков Воздушное судно упало на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино. © Видео: irkdtp, VK © Фото: irkdtp, VK Читайте нас на: В Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Telegram-канал 112 сообщил о крушении самолета. По предварительным данным, воздушное судно вылетело с авиазавода. Экспертное мнение и аналитика