В стране и мире В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадала школа Анастасия Бобылева Вооруженные силы Украины обстреляли школу №114 в Донецке. © Фото: Алексей Кулемзин, telegram Читайте нас на: Украинские военные обстреляли школу №114 в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил Алексей Кулемзин, глава Донецка, в своем Telegram-канале. © Алексей Кулемзин, telegram Он также опубликовал фотографии разрушений. В результате атаки пострадала крыша школы, была выбита часть окон. © Алексей Кулемзин, telegram Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли пять населенных пунктов в ДНР за 40 минут. Было выпущено четыре снаряда по Каштановому, столько же по Зайцево и три по Макеевке. Также пять снарядов выпустили по поселку Гольмовское и четыре - по поселку Минеральное. Националисты регулярно атакуют жилые кварталы Донецка. «Звезда» опубликовала кадры последствий одного из ударов. Экспертное мнение и аналитика