ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР за 40 минут

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинская армия обстреляла пять населенных пунктов на территории республики за 40 минут. Указывается, что под обстрелы ВСУ попали Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное.

В частности, ВСУ выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке - три снаряда того же калибра, по Зайцево - четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Данные приводятся в Telegram-канале ведомства. Вместе с тем украинская армия обстреляла Гольмовское пятью снарядами калибром 152 миллиметра и Минеральное четырьмя снарядами «натовского» калибра.

Ранее на железнодорожном вокзале в Шахтерске в ДНР произошел пожар после воздушного удара украинской стороны. Корреспондент «Звезды» показал кадры с места возгорания и сообщил, что на вокзале загорелись несколько цистерн с топливом.