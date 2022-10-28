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Заложники обстрелов ВСУ: кадры последствий ударов по Донецку и Шахтерску

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
01:07 28.10.2022
Применяя американскую РСЗО HIMARS, украинские националисты бьют по кварталам с мирными жителями и цистернам на нефтебазе, где нет военной техники и российских войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Не прекращаются обстрелы Донецка. При очередном налете в квартиру Николая и Натальи попал осколок. Следом был еще прилет. Но не долетел. Осколки снарядов прошивают их квартиру с самого утра. Вылетели окна, в потолке дыра. Они латают пробоины под обстрелами. 

Украинская артиллерия обстреливает, практически ежедневно, целый квартал по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка. Жители многоквартирных домов в этой прифронтовой зоне словно в заложниках, многие боятся выходить из дома. Здесь уже нет ни одного целого здания.

«Здесь позиций военных нет. Они бьют по жилому кварталу. Из военных здесь никого. Я и кошка, и соседи ходят», - поделилась жительница Донецка Анастасия.

Выждав паузу между обстрелами, она все же решается выйти во двор, чтобы быстро перенести из машины в квартиру бутылки с питьевой водой. Пока поднимались по лестнице, вновь был прилет.

После утренних прилетов на Бирюзова были ранены пять человек. Один из снарядов разорвался рядом с продуктовым магазином. Была ранена одна женщина.

Под ударом украинских боевиков сейчас не только мирный Донецк, но и даже глубокий тыл. Обстреливают объекты инфраструктуры. ВСУ выпустили три ракеты из американской РСЗО HIMARS по Шахтерску. Над его нефтебазой поднимается столб пламени в несколько десятков метров.  Огнем охвачено два резервуара, и огонь чуть было не перекинулся на третий резервуар.

Подробнее о том, как удалось потушить пожар с учетом близости резервуаров с нефтепродуктами, куда еще били украинские националисты и каковы последствия этих ударов и пожара на нефтебазе в Шахтерске - смотрите в репортаже Романа Закурдаева.

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