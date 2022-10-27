Движение в Босфорском проливе приостановлено из-за густого тумана
Туман вызвал ухудшение видимости, и пролив временно закрыли для судов.
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Турецкий телеканал NTV сообщает, что Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за тумана.
«Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости», - передает телеканал.
Ранее пролив Босфор закрывали из-за поломки грузового судна. Авария произошла у якорной стоянки Тюркели. Вскоре после этого движение было восстановлено.