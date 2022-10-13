NTV: Босфорский пролив закрыт из-за аварии сухогруза
NTV: Босфорский пролив закрыт из-за аварии сухогруза.
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress
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NTV: Босфорский пролив закрыт из-за аварии сухогруза
NTV: Босфорский пролив закрыт из-за аварии сухогруза.
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress
Экспертное мнение и аналитика
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