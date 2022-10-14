Движение судов в проливе Босфор восстановлено

Силами Главного управления береговой безопасности поломанное судно было отбуксировано в Бююкдере.

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Движение судов в Босфорском проливе, закрытое из-за аварии сухогруза, восстановлено. Такое сообщение передает агентство Анадолу.

Согласно данным агентства, судно ANNİTA следовало из Тузлы в порт Кавказ и застряло в проливе из-за отказа двигателя. Как сообщается, далее оно было отбуксировано в Бююкдере силами Главного управления береговой безопасности.

«После буксировки судоходство в Босфоре было открыто», - говорится в сообщении.

Ранее турецкое информационное телевидение NTV сообщило, что в проливе Босфор закрыто движение судов. Сообщалось, что это произошло из-за поломки грузового судна.