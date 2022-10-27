МИД: РФ вынужденно обратилась к главе СБ ООН для запуска расследования по биолабораториям США на Украине

Подчеркивается, что Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как обратиться с жалобой к председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования.

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России пришлось задействовать альтернативные варианты для инициирования расследования военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине. В частности, российская сторона обратилась с жалобой к председателю Совета Безопасности ООН.

«Пришлось прибегнуть к задействованию альтернативных возможностей для стимулирования США и Украины к исправлению положения дел. Согласно статье VI Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического биологического и токсинного оружия (КБТО) и в отсутствие конструктивной реакции США и Украины на наши претензии, Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как обратиться с жалобой к председателю СБ ООН для запуска международного расследования. Наш демарш был препровожден соответствующим проектом резолюции Совета Безопасности ООН», - сообщается в распространенном МИД РФ сообщении.

Согласно полученной ТАСС информации, российская сторона намерена добиваться реализации своих законных прав в соответствии с международным правом. В российском дипведомстве указали на то, что Россия не получила от США и Украины внятных ответов на поставленные в июне вопросы.

«Вместо профессионального диалога страны Запада с украинцами сосредоточились на пропаганде, в результате чего наши детализированные претензии остались неурегулированными и потребовали дополнительных шагов по их решению», - также отметили в МИД России.

В сентябре в Минобороны РФ выступали с заявлением, что американская сторона начнет подстраивать под себя механизмы Конвенции по биооружию. Тогда же в оборонном ведомстве указали на то, что биопрограммы США не улучшали санэпидемобстановку на Украине.

На совещании стран - участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Вашингтон и Киев не смогли доказать улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на Украине в результате их сотрудничества в биологических программах. Подчеркивается, что не доказано, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, неуклонно ухудшавшуюся последние 15 лет.