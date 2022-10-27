В стране и мире Путин: Нобелевская премия, при всем уважении, не является окончательным показателем Тимур Шерзад В качестве примера Владимир Путин привел бывшего президента США, которому дали Нобелевскую премию, и усомнился в том, что она была показателем каких-то достижений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин усомнился в том, что Нобелевская премия является окончательным показателем ценности достижений. «То, что есть там или нет Нобелевские лауреаты... вот, бывшему президенту США дали Нобелевскую премию. Ну это что, показатель каких-то достижений? При всем уважении к Нобелевскому комитету и к обладателю премии, разве только в этом показатель состоит?», - заметил Путин на пленарном заседании «Валдая». Также президент России заявил, что, пока существует ядерное оружие, существует и опасность его применения. Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что Россия знает, где примерно украинцы готовят «грязную бомбу». Экспертное мнение и аналитика