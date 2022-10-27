В стране и мире Путин заявил, что РФ знает, где примерно украинцы готовят «грязную бомбу» Андрей Аркадьев По словам президента, Украина для создания «грязной бомбы» может загрузить ядерное топливо в тактический ракетный комплекс «Точка-У». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Москве примерно известно, где официальный Киев готовит «грязную бомбу», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Как утверждает глава государства, Киев старается замести следы подготовки провокации. По словам президента, украинская сторона для создания «грязной бомбы» может загрузить ядерное топливо в тактический ракетный комплекс «Точка-У». «Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили в "Точку-У" или другое устройство», - сказал он. Путин добавил, что он давал указание министру обороны Сергею Шойгу сообщить главам оборонных ведомств других стран, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы». При этом президент подчеркнул, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, поскольку в этом нет ни политического, ни военного смысла. Экспертное мнение и аналитика