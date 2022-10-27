Путин: самые разные страны отказывают в требованиях Вашингтону, это уже обыденность

При этом, по словам президента, раньше с США позволяли спорить лишь немногие страны.

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Самые разные государства отказывают Соединенным Штатам Америки в их требованиях, что стало уже обыденным явлением. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех», - сказал президент.

По мнению Путина, на Западе отсутствует единство, хотя в последние месяцы западные страны предприняли ряд шагов на обострение. Он обвинил западные страны в разжигании войны на Украине, создании провокаций вокруг Тайваня и дестабилизации мировых рынков.

При этом, как считает глава государства, международное право подменяется так называемыми правилами, которые не понятно, на чем основаны. А в итоге «мировая власть» желает жить без всяких правил.