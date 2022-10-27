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Число пострадавших при украинском обстреле нефтебазы в Шахтерске возросло до пяти человек

Тимур Шерзад
16:56 27.10.2022
Ранее власти Донецкой Народной Республики сообщали о четырех пострадавших. 
Число пострадавших при украинском обстреле нефтебазы в Шахтерске возросло до пяти человек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Число пострадавших при украинском обстреле нефтебазы в Шахтерске возросло до пяти человек. Об этом сообщает штаб обороны Донецкой Народной Республики. 

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтерске число раненых возросло до пяти человек», - говорится в сообщении. 

До этого сообщалось о четырех пострадавших. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры тушения серьезного пожара, возникшего на нефтебазе после ее обстрела врагом. 

Также украинские боевики выпустили 10 снарядов «Града» по Киевскому району Донецка.

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