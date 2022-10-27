Украинские боевики выпустили 10 снарядов «Града» по Киевскому району Донецка
Обстрел произошел в четверг в районе 15.00.
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Украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» Киевский район Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации.
Обстрел произошел сегодня в районе 15.00, было выпущено 10 ракет. По пострадавшим пока нет данных.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерске, в результате чего там начался крупный пожар.