Украинские боевики выпустили 10 снарядов «Града» по Киевскому району Донецка

Обстрел произошел в четверг в районе 15.00.

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Украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» Киевский район Донецка, сообщает Совместный центр контроля и координации.

Обстрел произошел сегодня в районе 15.00, было выпущено 10 ракет. По пострадавшим пока нет данных.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерске, в результате чего там начался крупный пожар.