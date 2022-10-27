Дым и пламя: кадры пожара после удара ВСУ по нефтебазе в Шахтерске в ДНР

Известно о горении двух емкостей с топливом объемом 400 кубических метров и одной емкости с объемом две тысячи кубических метров.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские войска в четверг днем нанесли удар по нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерске в ДНР, в результате чего там начался крупный пожар.

ЧП произошло сегодня в 12.55. На кадрах съемочной группы «Звезды» видно, как горят резервуары с топливом, в воздух поднимаются черные клубы дыма.

Как сообщает корреспондент с места событий, пожарные пытаются сбить открытое пламя, перед ними стоит задача локализовать возгорание, чтобы огонь не перекинулся на другие резервуары.

Между тем, на железнодорожной станции горят емкости с бензином, их вместимость до 60 тонн. К месту пожара стянули 16 пожарных автоцистерн, спецтехнику и пожарный поезд.

Накануне украинские военные уже наносили удар по нефтебазе в Шахтерске.