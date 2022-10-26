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Путин: некоторые геополитические игроки не гнушаются прямыми диверсиями

Алексей Курильченко
14:46 26.10.2022
Президент РФ привел в пример взрыв на магистралях «Северных потоков».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ряд игроков на геополитической арене используют любые средства, чтобы удержать свою гегемонию. Некоторые даже совершают диверсии, такие как взрывы на ветках газопроводов «Северный поток». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических, информационных и других методов и средств. От слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций. Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока"», - заявил Путин.

В конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую.

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам.

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