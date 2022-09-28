В Кремле не знают, что подразумевал Байден под призывом избавиться от «Северного потока - 2»

Напомним, что недавно стало известно о нештатных ситуациях на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», где были повреждены трубы.

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В Кремле никому не известно, что президент США Джо Байден имел в виду под собственным призывом избавиться от газопровода «Северный поток - 2». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы помните заявление президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока - 2". Что имел в виду президент США - мы не знаем», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, недавно стало известно о нештатных ситуациях на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», где были повреждены трубы. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.