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Замминистра Панков наградил победителей Всемирных курсантских игр в музее славы ЦСКА

13:28 27.10.2022
Как подчеркнул Николай Панков, в условиях санкционного давления на нашу страну различных организаций, Всемирные курсантские игры стали примером верности спортивным принципам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В музее спортивной славы ЦСКА сегодня чествовали победителей и призеров третьих Всемирных курсантских игр. Они прошли в августе в Петербурге и собрали команды из двух десятков стран.

Участники сборной, которые обучаются в наших военных вузах, получили награды из рук статс-секретаря - замминистра обороны Николая Панкова. Он поздравил атлетов с блестящими результатами - они установили 20 рекордов и заняли первое место в общем зачете.

Как подчеркнул Николай Панков, в условиях санкционного давления на нашу страну различных организаций, Всемирные курсантские игры стали примером верности спортивным принципам.

«Всемирная организация военного спорта по сути стала второй спортивной организацией после Олимпийского движения. Как ни странно это звучит, но именно военный спорт подтверждает основополагающие принципы мирового спорта. Это мир, это дружба. Спорт - вне политики», - заявил Панков.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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