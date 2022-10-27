Волейболистка Гамова отреагировала на недопуск россиян на квалификацию ОИ-2024

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Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала «Звезде» новость об отстранении российских спортсменов от квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсменка выразила надежду, что ближе к началу соревнований МОК изменит свое решение.

«Ничего хорошего в том, что мы отлучены от международных соревнований, нет - именно для роста и развития волейбола. Что касается отстранения, то я буду надеяться, что до 2024 года ситуация изменится и мы все-таки будем допущены», - сказала спортсменка.

Напомним, ни мужская, ни женская сборные России не вошли в число участников квалификации Олимпийских игр - 2024 в Париже из-за отстранения от международных соревнований. Списки допущенных к квалификации ОИ команд сформированы на основании рейтинга Международной федерации волейбола. Россиян среди них нет.