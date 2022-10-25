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Матыцин назвал старыми песнями призыв Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Ирина Елагина
17:33 25.10.2022
Министр спорта России прокомментировал заявление Киева о членстве РФС в УЕФА и ФИФА.
Матыцин назвал старыми песнями призыв Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Министр спорта России Олег Матыцин назвал старыми песнями заявление руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из ФИФА и УЕФА.

«Это старые песни. Вы знаете, мы информированы про то, что заявляют коллеги из-за рубежа, но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, консолидации. Это безусловная миссия спорта - быть вместе», - процитировало РИА Новости Матыцина.

Ранее сообщалось, что по просьбе правительства РФ должна пройти интеграция футбольных клубов с присоединенных территорий в Российский футбольный союз с возможностью участия в регулярном чемпионате. Это решение подвигло Киев заявить о необходимости исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

«Я не считаю, что надо делать какой-то выбор, куда-то поворачиваться. Одинаково комфортно и конструктивно мы ведем диалог с азиатскими странами. В спорте мы не раз говорили, что у нас недружественных стран нет. Мы проводим и открытые турниры, приглашаем всех. Каждый принимает решение соответственно с той политической ситуацией, которая складывается в их странах. Надеемся, что кризис будет преодолен в ближайшее время и не придется делать какой-то выбор», - подчеркнул Матыцин.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин ведет переговоры с МОК об участии России в следующих Олимпийских играх.

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